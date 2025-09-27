nference सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

कंपनी निर्देशिका
nference में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India Software Engineer के लिए प्रति year ₹2.18M से Staff Engineer के लिए प्रति year ₹5.55M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹2.94M है। nference के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at nference in India sits at a yearly total compensation of ₹5,550,144. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at nference for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in India is ₹2,944,438.

