nference सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

nference में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India Software Engineer के लिए प्रति year ₹2.18M से Staff Engineer के लिए प्रति year ₹5.55M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹2.94M है। nference के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
