nference डेटा साइंटिस्ट वेतन

nference में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹4.06M है। nference के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025

औसत पैकेज
company icon
nference
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹4.06M
स्तर
Senior
मूल वेतन
₹4.06M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं nference?

₹13.95M

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

nference in Indiaのडेटा साइंटिस्टで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹5,427,304です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
nferenceのडेटा साइंटिस्ट職種 in Indiaで報告されている年間総報酬の中央値は₹4,064,259です。

