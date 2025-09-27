NextRoll सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

NextRoll में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States EIC2 के लिए प्रति year $155K से EIC3 के लिए प्रति year $190K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $180K है। NextRoll के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***