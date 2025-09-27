NextRoll सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

कंपनी निर्देशिका
NextRoll में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States EIC2 के लिए प्रति year $155K से EIC3 के लिए प्रति year $190K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $180K है। NextRoll के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
EIC1
Junior Software Engineer(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
Software Engineer
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
Senior Software Engineer
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
में करियर स्तर क्या हैं NextRoll?

NextRoll in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $213,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
NextRoll में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $180,000 है।

