NextRoll प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

NextRoll में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in United States EIC4 के लिए प्रति year $221K है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $232K है। NextRoll के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
