NEXT Trucking वेतन

NEXT Trucking का वेतन निम्न स्तर पर बिज़नेस एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $100,500 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $180,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है NEXT Trucking. अंतिम अपडेट: 9/9/2025

$160K

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $180K
बिज़नेस एनालिस्ट
$101K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$162K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$164K
सामान्य प्रश्न

NEXT Trucking에서 보고된 최고 급여 직무는 प्रोडक्ट मैनेजर이며 연간 총 보상은 $180,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
NEXT Trucking에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $162,938입니다.

