Next Insurance यूएक्स रिसर्चर वेतन

Next Insurance में औसत यूएक्स रिसर्चर कुल मुआवजा in United States प्रति year $185K से $257K तक है। Next Insurance के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025

औसत कुल मुआवजा

$198K - $233K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$185K$198K$233K$257K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Next Insurance में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Next Insurance in United States में यूएक्स रिसर्चर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $257,400 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Next Insurance में यूएक्स रिसर्चर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $184,800 है।

