Next Insurance सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Next Insurance में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Israel पैकेज प्रति year कुल ₪592K है। Next Insurance के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025

औसत पैकेज
company icon
Next Insurance
Software Engineering Manager
Kfar saba, HM, Israel
प्रति वर्ष कुल
₪592K
स्तर
M2
मूल वेतन
₪592K
Stock (/yr)
₪0
बोनस
₪0
कंपनी में वर्ष
6 वर्ष
अनुभव के वर्ष
14 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Next Insurance?

₪562K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
डेटा एक्सपोर्ट करें

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Next Insurance में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at Next Insurance in Israel sits at a yearly total compensation of ₪785,791. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Next Insurance for the सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर role in Israel is ₪591,835.

फीचर्ड जॉब्स

    Next Insurance के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

अन्य संसाधन