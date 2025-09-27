कंपनी निर्देशिका
Next Insurance
Next Insurance सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Next Insurance में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Israel पैकेज प्रति year कुल ₪366K है। Next Insurance के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025

औसत पैकेज
company icon
Next Insurance
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
प्रति वर्ष कुल
₪366K
स्तर
lc 2
मूल वेतन
₪366K
Stock (/yr)
₪0
बोनस
₪0
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Next Insurance?

₪562K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Next Insurance में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

El paquet salarial més alt reportat per a un सॉफ्टवेयर इंजीनियर a Next Insurance in Israel és una compensació total anual de ₪425,547. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Next Insurance per al rol de सॉफ्टवेयर इंजीनियर in Israel és ₪369,637.

अन्य संसाधन