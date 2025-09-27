कंपनी निर्देशिका
Next Insurance
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • ह्यूमन रिसोर्सेज

  • सभी ह्यूमन रिसोर्सेज वेतन

Next Insurance ह्यूमन रिसोर्सेज वेतन

Next Insurance में औसत ह्यूमन रिसोर्सेज कुल मुआवजा in Israel प्रति year ₪290K से ₪423K तक है। Next Insurance के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025

औसत कुल मुआवजा

₪333K - ₪380K
Israel
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
₪290K₪333K₪380K₪423K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 2 और ह्यूमन रिसोर्सेज सबमिशन में Next Insurance की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी

₪562K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से ₪105K+ (कभी-कभी ₪1.05M+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Next Insurance में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Next Insurance in Israel में ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₪422,799 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Next Insurance में ह्यूमन रिसोर्सेज भूमिका in Israel के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₪290,226 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Next Insurance के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Flexport
  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Embark Trucks
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन