New Process Steel में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सोल्यूशन आर्किटेक्ट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $74,689 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
New Process Steel के कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता है?
New Process Steel में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $74,689 है।
New Process Steel वेतन
जॉब टाइटल
मीडियन कुल वेतन
Solution Architect Salary
$74,689
फीचर्ड जॉब्स
New Process Steel के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली