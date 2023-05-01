कंपनी निर्देशिका
New Process Steel
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

New Process Steel वेतन

New Process Steel का मध्यक वेतन सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए $74,689 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है New Process Steel. अंतिम अपडेट: 9/16/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$74.7K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

New Process Steel में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सोल्यूशन आर्किटेक्ट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $74,689 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
New Process Steel में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $74,689 है।

फीचर्ड जॉब्स

    New Process Steel के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Flipkart
  • Square
  • Google
  • Microsoft
  • Coinbase
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन