Neo4j रिक्रूटर वेतन

Neo4j में औसत रिक्रूटर कुल मुआवजा in Sweden प्रति year SEK 626K से SEK 888K तक है। Neo4j के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/7/2025

औसत कुल मुआवजा

$74.6K - $88.4K
Sweden
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$65.7K$74.6K$88.4K$93.3K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Neo4j?

सामान्य प्रश्न

Neo4j in Sweden में रिक्रूटर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज SEK 888,081 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Neo4j में रिक्रूटर भूमिका in Sweden के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा SEK 625,518 है।

