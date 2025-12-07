कंपनी निर्देशिका
Neo4j
Neo4j इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) वेतन

Neo4j में औसत इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) कुल मुआवजा प्रति year £60K से £85.6K तक है। Neo4j के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/7/2025

औसत कुल मुआवजा

$92.4K - $108K
United Kingdom
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$80.6K$92.4K$108K$115K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Neo4j?

सामान्य प्रश्न

Neo4j में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £85,604 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Neo4j में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £59,996 है।

अन्य संसाधन

