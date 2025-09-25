कंपनी निर्देशिका
NCC Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

NCC Group में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United Kingdom पैकेज प्रति year कुल £55.3K है। NCC Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025

औसत पैकेज
company icon
NCC Group
Software Engineer
Manchester, EN, United Kingdom
प्रति वर्ष कुल
£55.3K
स्तर
hidden
मूल वेतन
£50.2K
Stock (/yr)
£0
बोनस
£5K
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं NCC Group?

£122K

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

NCC Group in United Kingdom में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £103,192 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
NCC Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United Kingdom के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £32,599 है।

