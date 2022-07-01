कंपनी निर्देशिका
Nanox Vision
Nanox Vision वेतन

Nanox Vision का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $142,708 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Nanox Vision. अंतिम अपडेट: 11/25/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$143K
Nanox Vision में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $142,708 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Nanox Vision में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $142,708 है।

