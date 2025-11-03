कंपनी निर्देशिका
MRE Consulting
MRE Consulting सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

MRE Consulting में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $170K है। MRE Consulting के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025

औसत पैकेज
company icon
MRE Consulting
Software Engineer
Houston, TX
प्रति वर्ष कुल
$170K
स्तर
-
मूल वेतन
$170K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
5 वर्ष
अनुभव के वर्ष
9 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं MRE Consulting?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

MRE Consulting in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $203,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
MRE Consulting में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $172,500 है।

अन्य संसाधन