Mphasis सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Mphasis में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India L1 के लिए प्रति year ₹394K से L5 के लिए प्रति year ₹2.11M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹1.46M है। Mphasis के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025

+ ₹5.03M + ₹7.71M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M Don't get lowballed

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( INR ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Mphasis ?