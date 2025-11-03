Mphasis सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Mphasis में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India L1 के लिए प्रति year ₹394K से L5 के लिए प्रति year ₹2.11M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹1.46M है। Mphasis के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
कोई वेतन नहीं मिला
