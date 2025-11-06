कंपनी निर्देशिका
Mozilla
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Greater Vancouver

Mozilla सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Vancouver में

Mozilla में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Vancouver P3 के लिए प्रति year CA$186K है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Vancouver पैकेज कुल CA$195K है। Mozilla के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
Software Engineer 1(प्रवेश स्तर)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
Senior Software Engineer
CA$186K
CA$155K
CA$0
CA$30.9K
P4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं Mozilla?

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Mozilla in Greater Vancouver में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$280,194 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Mozilla में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Vancouver के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$194,583 है।

अन्य संसाधन