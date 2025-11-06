Mozilla सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Toronto Area में

Mozilla में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Toronto Area P2 के लिए प्रति year CA$152K से P5 के लिए प्रति year CA$316K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Toronto Area पैकेज कुल CA$169K है। Mozilla के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
