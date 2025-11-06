Mozilla सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Berlin Metropolitan Region में

Mozilla में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Berlin Metropolitan Region P3 के लिए प्रति year €120K से P4 के लिए प्रति year €134K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Berlin Metropolitan Region पैकेज कुल €128K है। Mozilla के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
कोई वेतन नहीं मिला
