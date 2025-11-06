कंपनी निर्देशिका
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Mozilla सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Berlin Metropolitan Region में

Mozilla में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Berlin Metropolitan Region P3 के लिए प्रति year €120K से P4 के लिए प्रति year €134K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Berlin Metropolitan Region पैकेज कुल €128K है। Mozilla के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
Software Engineer 1(प्रवेश स्तर)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
Staff Software Engineer
€134K
€110K
€0
€24.1K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं Mozilla?

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Mozilla in Berlin Metropolitan Region में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €154,884 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Mozilla में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Berlin Metropolitan Region के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €124,710 है।

