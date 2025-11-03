Moveworks रिक्रूटर वेतन

कंपनी निर्देशिका
Moveworks में औसत रिक्रूटर कुल मुआवजा in India प्रति year ₹1.74M से ₹2.44M तक है। Moveworks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025

औसत कुल मुआवजा

₹1.89M - ₹2.19M
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Moveworks में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

Moveworks in India में रिक्रूटर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹2,441,168 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Moveworks में रिक्रूटर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,743,691 है।

अन्य संसाधन