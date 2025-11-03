Moveworks रिक्रूटर वेतन

Moveworks में औसत रिक्रूटर कुल मुआवजा in India प्रति year ₹1.74M से ₹2.44M तक है। Moveworks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025

औसत कुल मुआवजा ₹1.89M - ₹2.19M India सामान्य रेंज संभावित रेंज ₹1.74M ₹1.89M ₹2.19M ₹2.44M सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार Options Moveworks में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Moveworks ?