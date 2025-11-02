Motorola सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Motorola में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States L7 के लिए प्रति year $102K से L9 के लिए प्रति year $145K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $115K है। Motorola के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***