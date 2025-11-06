कंपनी निर्देशिका
Montefiore Health System डेटा साइंटिस्ट वेतन New York City Area में

Montefiore Health System में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in New York City Area पैकेज प्रति year कुल $120K है। Montefiore Health System के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत पैकेज
company icon
Montefiore Health System
Data Scientist
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
$120K
स्तर
-
मूल वेतन
$115K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$5K
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Montefiore Health System?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
डेटा एक्सपोर्ट करें

योगदान दें

सामान्य प्रश्न

Montefiore Health System in New York City Area में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $125,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Montefiore Health System में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in New York City Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $115,000 है।

