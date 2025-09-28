कंपनी निर्देशिका
Momentive.ai
  • वेतन
  • फाइनेंशियल एनालिस्ट

  • सभी फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन

Momentive.ai फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन

Momentive.ai में औसत फाइनेंशियल एनालिस्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year $126K से $178K तक है। Momentive.ai के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत कुल मुआवजा

$143K - $169K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$126K$143K$169K$178K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Momentive.ai में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Momentive.ai in United States में फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $178,250 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Momentive.ai में फाइनेंशियल एनालिस्ट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $125,550 है।

अन्य संसाधन