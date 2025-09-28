Momentive.ai डेटा साइंटिस्ट वेतन

कंपनी निर्देशिका
Momentive.ai में औसत डेटा साइंटिस्ट कुल मुआवजा in Netherlands प्रति year €131K से €183K तक है। Momentive.ai के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत कुल मुआवजा

€142K - €165K
Netherlands
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
€131K€142K€165K€183K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

€142K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Momentive.ai में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Momentive.ai in Netherlands में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €183,126 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Momentive.ai में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in Netherlands के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €130,804 है।

