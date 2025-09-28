कंपनी निर्देशिका
Momentive.ai
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
  • वेतन
  • कस्टमर सर्विस

  • सभी कस्टमर सर्विस वेतन

Momentive.ai कस्टमर सर्विस वेतन

Momentive.ai में औसत कस्टमर सर्विस कुल मुआवजा in United States प्रति year $51.7K से $72K तक है। Momentive.ai के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत कुल मुआवजा

$55.4K - $65.2K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$51.7K$55.4K$65.2K$72K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Momentive.ai में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a कस्टमर सर्विस at Momentive.ai in United States sits at a yearly total compensation of $71,955. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momentive.ai for the कस्टमर सर्विस role in United States is $51,660.

