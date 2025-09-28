Momentive.ai बिज़नेस एनालिस्ट वेतन

Momentive.ai में औसत बिज़नेस एनालिस्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year $82.1K से $114K तक है। Momentive.ai के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत कुल मुआवजा $88K - $104K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $82.1K $88K $104K $114K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Momentive.ai में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

