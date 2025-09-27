कंपनी निर्देशिका
Modernizing Medicine
Modernizing Medicine सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Modernizing Medicine में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $154K है। Modernizing Medicine के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025

औसत पैकेज
company icon
Modernizing Medicine
Software Engineer
Boca Raton, FL
प्रति वर्ष कुल
$154K
स्तर
hidden
मूल वेतन
$140K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$14K
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
11+ वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Modernizing Medicine?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Modernizing Medicine in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $173,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Modernizing Medicine में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $143,000 है।

