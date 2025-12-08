कंपनी निर्देशिका
Mirafra Technologies
Mirafra Technologies सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Mirafra Technologies में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in India प्रति year ₹1.14M से ₹1.62M तक है। Mirafra Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/8/2025

औसत कुल मुआवजा

$14.8K - $17.3K
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$12.9K$14.8K$17.3K$18.5K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

💰 सभी देखें सैलरी

में करियर स्तर क्या हैं Mirafra Technologies?

सामान्य प्रश्न

Mirafra Technologies in India में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹1,621,177 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Mirafra Technologies में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,136,209 है।

अन्य संसाधन

