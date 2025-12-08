कंपनी निर्देशिका
miHoYo
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • प्रोजेक्ट मैनेजर

  • सभी प्रोजेक्ट मैनेजर वेतन

miHoYo प्रोजेक्ट मैनेजर वेतन

miHoYo में औसत प्रोजेक्ट मैनेजर कुल मुआवजा in Singapore प्रति year SGD 154K से SGD 220K तक है। miHoYo के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/8/2025

औसत कुल मुआवजा

$137K - $160K
Singapore
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$119K$137K$160K$170K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 3 और प्रोजेक्ट मैनेजर सबमिशन में miHoYo की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी


योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं miHoYo?

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

miHoYo in Singapore में प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज SGD 219,558 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
miHoYo में प्रोजेक्ट मैनेजर भूमिका in Singapore के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा SGD 153,878 है।

फीचर्ड जॉब्स

    miHoYo के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • VGW
  • Bethesda Game Studios
  • Blizzard Entertainment
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mihoyo/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.