Midea Group
Midea Group वेतन

Midea Group का वेतन कम-अंत में में एक परियोजना प्रबंधक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $25,016 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $251,250 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Midea Group. अंतिम अपडेट: 8/9/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $92K
डेटा विश्लेषक
$49.4K
वित्तीय विश्लेषक
$54.9K

औद्योगिक डिजाइनर
$41.9K
मैकेनिकल इंजीनियर
$48.1K
उत्पाद प्रबंधक
$71.4K
परियोजना प्रबंधक
$25K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$251K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Midea Group में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $251,250 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Midea Group में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $52,147 है।

