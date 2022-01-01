कंपनी निर्देशिका
MicroStrategy
MicroStrategy वेतन

MicroStrategy का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $107,100 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $320,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है MicroStrategy. अंतिम अपडेट: 8/31/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $320K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

बिज़नेस एनालिस्ट
$129K
डेटा साइंटिस्ट
$225K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$107K
प्रोडक्ट मैनेजर
$286K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$200K
सेल्स
$209K
सेल्स इंजीनियर
Median $263K
सामान्य प्रश्न

MicroStrategy में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $320,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
MicroStrategy में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $208,950 है।

