Microsoft सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन Greater Delhi Area में

Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Greater Delhi Area 64 के लिए प्रति year ₹10.66M से Principal EM के लिए प्रति year ₹12.38M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Delhi Area पैकेज कुल ₹10.77M है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/7/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
64
Senior Manager
₹10.66M
₹6.35M
₹3.13M
₹1.17M
Principal EM
Principal Director of Engineering
₹12.38M
₹6.87M
₹4.4M
₹1.1M
66
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Director
67
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
देखें 5 अधिक स्तर
Microsoft logo
+₹20.82M
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

Sometimes a 5 year schedule

20%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

20%

वर्ष 3

20%

वर्ष 4

20%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (20.00% वार्षिक)

Sometimes a 5 year schedule

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

Sometimes a 5 year schedule

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

Sometimes a 5 year schedule



सामान्य प्रश्न

Microsoft in Greater Delhi Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹13,430,545 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in Greater Delhi Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹10,875,338 है।

