Microsoft सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन Greater Dallas Area में

Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Greater Dallas Area Principal EM के लिए प्रति year $332K है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Dallas Area पैकेज कुल $305K है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/7/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
64
Senior Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal EM
Principal Director of Engineering
$332K
$194K
$82.3K
$56K
66
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
67
$ --
$ --
$ --
$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

Sometimes a 5 year schedule

20%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

20%

वर्ष 3

20%

वर्ष 4

20%

वर्ष 5

सामान्य प्रश्न

Microsoft in Greater Dallas Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $426,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in Greater Dallas Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $295,000 है।

