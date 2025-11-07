Microsoft सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन Greater Dallas Area में

Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Greater Dallas Area Principal EM के लिए प्रति year $332K है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Dallas Area पैकेज कुल $305K है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/7/2025

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( USD ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 वैकल्पिक 2 वैकल्पिक 3 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक ) Sometimes a 5 year schedule 20 % वर्ष 1 20 % वर्ष 2 20 % वर्ष 3 20 % वर्ष 4 20 % वर्ष 5 स्टॉक प्रकार RSU Microsoft में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 20 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 5th - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक ) Sometimes a 5 year schedule 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक ) Sometimes a 5 year schedule 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक ) Sometimes a 5 year schedule

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Microsoft ?