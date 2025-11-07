कंपनी निर्देशिका
Microsoft
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Microsoft सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन Canada में

Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Canada 64 के लिए प्रति year CA$236K से 66 के लिए प्रति year CA$390K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Canada पैकेज कुल CA$323K है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/7/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
64
Senior Manager
CA$236K
CA$173K
CA$38.4K
CA$25.2K
Principal EM
Principal Director of Engineering
CA$258K
CA$181K
CA$46.5K
CA$29.7K
66
CA$390K
CA$216K
CA$125K
CA$49.7K
Senior Director
67
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

Sometimes a 5 year schedule

20%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

20%

वर्ष 3

20%

वर्ष 4

20%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (20.00% वार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Microsoft in Canada में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$480,696 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$287,367 है।

