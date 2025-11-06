Microsoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Romania में

Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Romania 59 के लिए प्रति year RON 293K से 64 के लिए प्रति year RON 501K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Romania पैकेज कुल RON 324K है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस SDE 59 ( प्रवेश स्तर ) RON 293K RON 195K RON 81.1K RON 17.1K 60 RON 296K RON 188K RON 88.5K RON 19.4K SDE II 61 RON 335K RON 205K RON 98.2K RON 31.8K 62 RON 378K RON 242K RON 85.2K RON 50.9K देखें 9 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 वैकल्पिक 2 वैकल्पिक 3 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक ) Sometimes a 5 year schedule 20 % वर्ष 1 20 % वर्ष 2 20 % वर्ष 3 20 % वर्ष 4 20 % वर्ष 5 स्टॉक प्रकार RSU Microsoft में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 20 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 5th - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक ) Sometimes a 5 year schedule 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक ) Sometimes a 5 year schedule 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक ) Sometimes a 5 year schedule

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Microsoft ?