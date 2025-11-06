Microsoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Vancouver में

Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Vancouver 59 के लिए प्रति year CA$132K से 66 के लिए प्रति year CA$391K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Vancouver पैकेज कुल CA$169K है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
SDE
CA$132K
CA$101K
CA$23.3K
CA$6.8K
60
CA$146K
CA$110K
CA$31.7K
CA$5K
SDE II
CA$154K
CA$120K
CA$26.7K
CA$7.5K
62
CA$168K
CA$132K
CA$27.1K
CA$9.3K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)
