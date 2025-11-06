कंपनी निर्देशिका
Microsoft
Microsoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Taipei Area में

Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Taipei Area 59 के लिए प्रति year NT$1.85M से 64 के लिए प्रति year NT$4.45M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Taipei Area पैकेज कुल NT$2.73M है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
SDE
59(प्रवेश स्तर)
NT$1.85M
NT$1.5M
NT$237K
NT$111K
60
NT$2.46M
NT$1.9M
NT$393K
NT$164K
SDE II
61
NT$2.28M
NT$1.8M
NT$340K
NT$138K
62
NT$2.97M
NT$2.24M
NT$530K
NT$192K
स्तरों की तुलना करें
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

Sometimes a 5 year schedule

शामिल पदनाम

आईओएस इंजीनियर

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

क्रिप्टो इंजीनियर

वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सिस्टम्स इंजीनियर

वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवलपर एडवोकेट

रिसर्च साइंटिस्ट

एआई रिसर्चर

एआई इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Microsoft in Greater Taipei Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज NT$4,450,489 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Taipei Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा NT$2,707,725 है।

