Microsoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Taipei Area में

Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Taipei Area 59 के लिए प्रति year NT$1.85M से 64 के लिए प्रति year NT$4.45M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Taipei Area पैकेज कुल NT$2.73M है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
SDE
NT$1.85M
NT$1.5M
NT$237K
NT$111K
60
NT$2.46M
NT$1.9M
NT$393K
NT$164K
SDE II
NT$2.28M
NT$1.8M
NT$340K
NT$138K
62
NT$2.97M
NT$2.24M
NT$530K
NT$192K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)
Sometimes a 5 year schedule
20%
वर्ष 1
20%
वर्ष 2
20%
वर्ष 3
20%
वर्ष 4
20%
वर्ष 5
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
