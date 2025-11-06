Microsoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Shanghai Area में

Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Shanghai Area 59 के लिए प्रति year CN¥406K से 65 के लिए प्रति year CN¥1.22M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Shanghai Area पैकेज कुल CN¥673K है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
SDE
CN¥406K
CN¥337K
CN¥56.7K
CN¥12.4K
60
CN¥402K
CN¥310K
CN¥80K
CN¥12.4K
SDE II
CN¥491K
CN¥364K
CN¥102K
CN¥25.2K
62
CN¥604K
CN¥460K
CN¥109K
CN¥34.2K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)
20%
वर्ष 1
20%
वर्ष 2
20%
वर्ष 3
20%
वर्ष 4
20%
वर्ष 5
Microsoft में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (20.00% वार्षिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
शामिल पदनामनया पदनाम जमा करें
आईओएस इंजीनियर
फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर
मशीन लर्निंग इंजीनियर
बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर
फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर
नेटवर्किंग इंजीनियर
क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर
डेटा इंजीनियर
प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर
सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर
डेवऑप्स इंजीनियर
साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर
क्रिप्टो इंजीनियर
वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर
सिस्टम्स इंजीनियर
वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर
डेवलपर एडवोकेट
रिसर्च साइंटिस्ट
एआई रिसर्चर
एआई इंजीनियर