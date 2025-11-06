Microsoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Melbourne Area में

Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Melbourne Area 60 के लिए प्रति year A$154K से 65 के लिए प्रति year A$380K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Melbourne Area पैकेज कुल A$174K है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
SDE
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
60
A$154K
A$113K
A$23.9K
A$17K
SDE II
A$160K
A$133K
A$14.2K
A$12.8K
62
A$158K
A$125K
A$20.5K
A$12.2K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)
Sometimes a 5 year schedule
20%
वर्ष 1
20%
वर्ष 2
20%
वर्ष 3
20%
वर्ष 4
20%
वर्ष 5
Microsoft में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (20.00% वार्षिक)
Sometimes a 5 year schedule
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
Sometimes a 5 year schedule
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
Sometimes a 5 year schedule
शामिल पदनामनया पदनाम जमा करें
आईओएस इंजीनियर
फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर
मशीन लर्निंग इंजीनियर
बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर
फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर
नेटवर्किंग इंजीनियर
क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर
डेटा इंजीनियर
प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर
सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर
डेवऑप्स इंजीनियर
साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर
क्रिप्टो इंजीनियर
वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर
सिस्टम्स इंजीनियर
वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर
डेवलपर एडवोकेट
रिसर्च साइंटिस्ट
एआई रिसर्चर
एआई इंजीनियर