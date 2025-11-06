Microsoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Delhi Area में

Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Delhi Area 59 के लिए प्रति year ₹2.29M से 65 के लिए प्रति year ₹12.89M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Delhi Area पैकेज कुल ₹5.99M है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
SDE
₹2.29M
₹1.56M
₹655K
₹72.1K
60
₹3.6M
₹2.13M
₹1.23M
₹240K
SDE II
₹4.56M
₹2.94M
₹1.34M
₹278K
62
₹6.12M
₹3.85M
₹2.08M
₹185K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)
20%
वर्ष 1
20%
वर्ष 2
20%
वर्ष 3
20%
वर्ष 4
20%
वर्ष 5
Microsoft में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (20.00% वार्षिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
आईओएस इंजीनियर
फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर
मशीन लर्निंग इंजीनियर
बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर
फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर
नेटवर्किंग इंजीनियर
क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर
डेटा इंजीनियर
प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर
सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर
डेवऑप्स इंजीनियर
साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर
क्रिप्टो इंजीनियर
वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर
सिस्टम्स इंजीनियर
वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर
डेवलपर एडवोकेट
रिसर्च साइंटिस्ट
एआई रिसर्चर
एआई इंजीनियर