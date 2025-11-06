Microsoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Costa Rica में

Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Costa Rica 59 के लिए प्रति year CRC 32.42M से 63 के लिए प्रति year CRC 57.47M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Costa Rica पैकेज कुल CRC 48.45M है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 वैकल्पिक 2 वैकल्पिक 3 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Microsoft ?