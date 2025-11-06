Microsoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन China में

Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in China 59 के लिए प्रति year CN¥402K से 65 के लिए प्रति year CN¥1.58M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in China पैकेज कुल CN¥650K है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
SDE
CN¥402K
CN¥322K
CN¥66.6K
CN¥13.1K
60
CN¥413K
CN¥322K
CN¥77.8K
CN¥13.4K
SDE II
CN¥500K
CN¥368K
CN¥108K
CN¥23.7K
62
CN¥602K
CN¥456K
CN¥115K
CN¥31.2K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)
Sometimes a 5 year schedule
20%
वर्ष 1
20%
वर्ष 2
20%
वर्ष 3
20%
वर्ष 4
20%
वर्ष 5
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
