Microsoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Chile में

Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Chile 61 के लिए प्रति year CLP 90.78M से 63 के लिए प्रति year CLP 102.82M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Chile पैकेज कुल CLP 88.99M है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

नवीनतम वेतन सबमिशन

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 वैकल्पिक 2 वैकल्पिक 3 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Microsoft ?