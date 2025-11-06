Microsoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Bucharest Metropolitan Area में

Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Bucharest Metropolitan Area 59 के लिए प्रति year RON 294K से 64 के लिए प्रति year RON 527K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Bucharest Metropolitan Area पैकेज कुल RON 373K है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस SDE 59 ( प्रवेश स्तर ) RON 294K RON 194K RON 79.6K RON 20.5K 60 RON 303K RON 195K RON 90.4K RON 17.4K SDE II 61 RON 315K RON 197K RON 86.5K RON 31.7K 62 RON 398K RON 257K RON 85.6K RON 55.7K देखें 9 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 वैकल्पिक 2 वैकल्पिक 3 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Microsoft ?