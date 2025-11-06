कंपनी निर्देशिका
Microsoft
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Australia

Microsoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Australia में

Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Australia 59 के लिए प्रति year A$147K से 65 के लिए प्रति year A$356K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Australia पैकेज कुल A$163K है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
SDE
59(प्रवेश स्तर)
A$147K
A$114K
A$21.4K
A$12K
60
A$157K
A$117K
A$26.6K
A$13.1K
SDE II
61
A$166K
A$134K
A$20.9K
A$10.8K
62
A$172K
A$138K
A$24.3K
A$10.3K
देखें 9 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
Microsoft logo
+A$369K
Block logo
+A$89.1K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.7K
Datadog logo
+A$53.8K
Verily logo
+A$33.8K
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

Sometimes a 5 year schedule

20%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

20%

वर्ष 3

20%

वर्ष 4

20%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (20.00% वार्षिक)

Sometimes a 5 year schedule

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

Sometimes a 5 year schedule

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

Sometimes a 5 year schedule



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

आईओएस इंजीनियर

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

क्रिप्टो इंजीनियर

वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सिस्टम्स इंजीनियर

वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवलपर एडवोकेट

रिसर्च साइंटिस्ट

एआई रिसर्चर

एआई इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Microsoft in Australia में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज A$356,132 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Australia के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा A$178,826 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Microsoft के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन