कंपनी निर्देशिका
Microsoft
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सेल्स

  • सभी सेल्स वेतन

  • Singapore

Microsoft सेल्स वेतन Singapore में

Microsoft में सेल्स मुआवजा in Singapore 61 के लिए प्रति year SGD 298K से 66 के लिए प्रति year SGD 642K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Singapore पैकेज कुल SGD 363K है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
59
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
60
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
61
SGD 292K
SGD 163K
SGD 37.6K
SGD 91.7K
62
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
देखें 8 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
Microsoft logo
+SGD 311K
Block logo
+SGD 75.2K
Robinhood logo
+SGD 115K
Stripe logo
+SGD 25.9K
Datadog logo
+SGD 45.4K
Verily logo
+SGD 28.5K
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

Sometimes a 5 year schedule

20%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

20%

वर्ष 3

20%

वर्ष 4

20%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (20.00% वार्षिक)

Sometimes a 5 year schedule

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

Sometimes a 5 year schedule

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

Sometimes a 5 year schedule



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सेल्स ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

फील्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव

फील्ड सेल्स मैनेजर

एकाउंट एक्जीक्यूटिव

एकाउंट मैनेजर

कस्टमर सक्सेस इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Microsoft in Singapore में सेल्स के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज SGD 642,396 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Microsoft में सेल्स भूमिका in Singapore के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा SGD 345,774 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Microsoft के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन