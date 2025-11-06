Microsoft सेल्स वेतन Singapore में

Microsoft में सेल्स मुआवजा in Singapore 61 के लिए प्रति year SGD 298K से 66 के लिए प्रति year SGD 642K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Singapore पैकेज कुल SGD 363K है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
59
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
60
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
61
SGD 292K
SGD 163K
SGD 37.6K
SGD 91.7K
62
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)
20%
वर्ष 1
20%
वर्ष 2
20%
वर्ष 3
20%
वर्ष 4
20%
वर्ष 5
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
