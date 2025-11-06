Microsoft सेल्स वेतन Singapore में

Microsoft में सेल्स मुआवजा in Singapore 61 के लिए प्रति year SGD 298K से 66 के लिए प्रति year SGD 642K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Singapore पैकेज कुल SGD 363K है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस 59 SGD -- SGD -- SGD -- SGD -- 60 SGD -- SGD -- SGD -- SGD -- 61 SGD 292K SGD 163K SGD 37.6K SGD 91.7K 62 SGD -- SGD -- SGD -- SGD -- देखें 8 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( SGD ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 वैकल्पिक 2 वैकल्पिक 3 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक ) Sometimes a 5 year schedule 20 % वर्ष 1 20 % वर्ष 2 20 % वर्ष 3 20 % वर्ष 4 20 % वर्ष 5 स्टॉक प्रकार RSU Microsoft में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 20 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 5th - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक ) Sometimes a 5 year schedule 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक ) Sometimes a 5 year schedule 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक ) Sometimes a 5 year schedule

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Microsoft ?