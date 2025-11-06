Microsoft सेल्स वेतन Prague Metropolitan Area में

Microsoft में सेल्स मुआवजा in Prague Metropolitan Area 60 के लिए प्रति year CZK 2.27M से 61 के लिए प्रति year CZK 2.41M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Prague Metropolitan Area पैकेज कुल CZK 2.32M है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस 59 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- 60 CZK 1.86M CZK 1.28M CZK 227K CZK 362K 61 CZK 2.02M CZK 1.41M CZK 221K CZK 391K 62 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- देखें 8 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( CZK ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 वैकल्पिक 2 वैकल्पिक 3 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Microsoft ?