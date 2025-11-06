कंपनी निर्देशिका
Microsoft
  • वेतन
  • सेल्स इंजीनियर

  • सभी सेल्स इंजीनियर वेतन

  • Canada

Microsoft सेल्स इंजीनियर वेतन Canada में

Microsoft में सेल्स इंजीनियर मुआवजा in Canada 62 के लिए प्रति year CA$195K से 63 के लिए प्रति year CA$316K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Canada पैकेज कुल CA$201K है। Microsoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
59
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
60
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
61
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
62
CA$195K
CA$147K
CA$11.2K
CA$36.8K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Microsoft में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Microsoft in Canada में सेल्स इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$316,120 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Microsoft में सेल्स इंजीनियर भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$206,978 है।

