कंपनी निर्देशिका
Microsoft
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

प्रोग्राम मैनेजर स्तर

Senior Program Manager

में स्तर Microsoft

स्तरों की तुलना करें
  1. Program Manager I59
  2. 60
  3. Program Manager II61
    4. दिखाएं 6 अधिक स्तर
औसत वार्षिक कुल मुआवजा
₹80,840
मूल वेतन
₹4,800,488
स्टॉक अनुदान ()
₹1,200,557
बोनस
₹1,036,885
Microsoft logo
+₹20.89M
Block logo
+₹5.05M
Robinhood logo
+₹7.75M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.05M
Verily logo
+₹1.92M
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

फीचर्ड जॉब्स

    Microsoft के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन