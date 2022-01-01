कंपनी निर्देशिका
Micro Focus
Micro Focus वेतन

Micro Focus का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $13,046 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $229,140 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Micro Focus. अंतिम अपडेट: 8/31/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
बिज़नेस एनालिस्ट
$126K
डेटा साइंटिस्ट
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$151K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$193K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$167K
प्रोडक्ट मैनेजर
$229K
रेवेन्यू ऑपरेशन्स
$49.1K
सेल्स
$42.1K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$123K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$159K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$160K
सामान्य प्रश्न

Micro Focus में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $229,140 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Micro Focus में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $124,063 है।

